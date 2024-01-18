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18 января, 10:40

Происшествия

Губернатор Ленинградской области заявил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Подъём"

В результате атаки беспилотника в Ленинградской области пострадавших не выявили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Беглов.

"В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю. Пострадавших нет", – написал он.

Вместе с этим глава региона добавил, что власти находятся в постоянном контакте с силовыми структурами. Подробности произошедшего уточняются.

Беспилотник в Ленинградской области был обнаружен в ночь на 18 января. Его в небе над регионом сбила система противовоздушной обороны. По информации Минобороны РФ, БПЛА был запущен с украинской стороны.

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