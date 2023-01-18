Фигуристка Евгения Тарасова перевела мошенникам 780 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова перевела телефонным мошенникам 780 тысяч рублей. Злоумышленники представились ей следователем и работником Центробанка, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Он отметил, что неизвестный позвонил спортсменке и сообщил, что на ее имя открыт кредит. После этого мошенник якобы передал трубку сотруднику ЦБ России. Он сообщил Тарасовой о необходимости обналичить все деньги и перевести их на неизвестный счет. Фигуристка перевела все свои сбережения.

После этого злоумышленники попытались еще несколько раз обмануть спортсменку, но им это не удалось. Тарасова написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов предположил, что спортсменка могла стать жертвой мошенников, пребывающих в местах лишения свободы. Его слова передает "Газета.ру".

"Как правило, данными мошенническими действиями очень часто занимаются лица, находящиеся в местах лишения свободы. Они таким образом зарабатывают деньги. По левым сим-картам они звонят, представляются сотрудниками полиции, как в случае с Тарасовой", – пояснил он.

Также Калинов отметил, что правоохранители, скорее всего смогут, вычислить злоумышленников.

"Найти можно, существуют специальные отделы в системе МВД, у которых есть свои методы. Устанавливают по биллингу, по местоположению потенциальных преступников, потому что любая сим-карта дает сигнал с вышки", – уточнил адвокат.

Ранее стало известно, что мошенники притворяются сотрудниками ВТБ и предлагают клиентам через мессенджеры и социальные сети обновить банковское приложение.

Об этом рассказал старший вице-президент организации, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. Он подчеркнул, что о новой схеме мошенничества стало известно еще осенью 2022 года.

Новый вид мошенничества зафиксировали в РФ

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