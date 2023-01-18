Два подростка погибли при падении с 22-го этажа жилого дома на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое подростков погибли при падении с 22-го этажа жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Знаменские Садки. Тела молодого человека и девушки были обнаружены вечером во вторник, 17 января. В настоящее время следователи выясняют, что стало причиной произошедшего.

По данным СМИ, личности погибших установлены. Оба подростка – 2006 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.

Ранее сообщалось, что в Люберцах женщина выпала с двухмесячным ребенком из окна 14-го этажа жилого дома. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".

До этого пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа жилого дома на западе Москвы. Ребенок был госпитализирован. В качестве основной версии произошедшего рассматривается несчастный случай.

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