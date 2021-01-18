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Проверка по факту отравления в детских садах началась в Ивановской области, сообщает RT.

"По поручению прокуратуры области прокуратурами Ленинского и Октябрьского районов города Иваново начата проверка по размещенной в сети интернет информации о заболевании воспитанников детских садов № 2 и 186 областного центра", – сообщили в региональной прокуратуре.

В СМИ появилась информация об отравлении 27 детей в детских садах Ивановской области. У шестерых обнаружили ротавирусную инфекцию.

В связи с этим сотрудники прокуратуры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства образования. К мероприятиям подключились представители регионального управления Следственного комитета.

Ранее в Буйнакске произошло массовое отравление водой из-под кранов. Сообщалось, что 196 человек обратились в больницы, 96 из них госпитализированы. СК РФ завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.