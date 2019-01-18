Найдено тело третьего летчика с потерпевших аварию Су-34

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Еще один летчик со столкнувшихся над Японским море Су-34 найден мертвым. Его тело поднято на борт, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.

"В районе проведения поисковой спасательной операции обнаружено тело летчика без признаков жизни. Судном, осуществляющим поиск в данном районе, тело погибшего летчика поднято на борт", – сказано в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что спасательная операция продолжается. 18 января один из штурманов был спасен. Он находится в удовлетворительном состоянии. Затем участники поисков нашли тело второго летчика.

Столкновение истребителей произошло в 08:07 по московскому времени. Во время планового учебно-тренировочного полета над Татарским проливом в Хабаровском крае бомбардировщики пропали с радаров.

После ЧП Следственный комите завел уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним". Предварительной причиной аварии названа ошибка пилотирования.