Возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух Су-34

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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту столкновения в воздухе двух истребителей-бомбардировщиков Су-34, которое произошло утром 18 января на Дальнем Востоке. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СК.

"Военным следственным управлением СК по Тихоокеанскому флоту по факту крушения самолетов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ "Нарушение правил полетов и подготовки к ним", – сказано в сообщении управления.

Ранее в качестве предварительной причины столкновения истребителей называлась ошибка пилотирования.

Бомбардировщики Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае. Они выполняли учебно-тренировочный полет. Экипажи успели катапультироваться. Спасенных пилотов доставили на аэродром Восточного военного округа, хотя Минобороны пока точно не подтвердило информацию о спасении одного из них.