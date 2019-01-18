Два самолета Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Уточняется, что столкновение произошло во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Самолеты пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.

"Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе", – рассказал собеседник агентства. По его словам, экипаж одного из истребителей-бомбардировщиков катапультировался, а сам самолет упал в море.

"Судьба второго самолета не известна, ожидают, что он может вернуться на базу", – добавил представитель силовых структур. Он отметил, что на данный момент статус обоих экипажей не ясен. Проводится поисковая операция.

Обстоятельства инцидента выясняются. В Минобороны РФ пока официально не подтвердили эту информацию.