Информация о спасении второго летчика Су-34 не подтвердилась

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Минобороны не подтвердили информацию об обнаружении и спасении второго летчика Су-34, сообщает РИА Новости.

Первый спасенный штурман эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск. Его жизни ничего не угрожает, он находится в удовлетворительном состоянии.

По словам военных, в районе катапультирования экипажей бомбардировщиков Су-34 запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. Поисково-спасательная операция продолжается.

18 января во время планового учебно-тренировочного полета над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки пилотирования.

Экипажи обоих Су-34 успели катапультироваться. Сначала благодаря световым сигналам спасатели обнаружили в море одного пилота. Позже появилась информация, что на спасательном плоту заметили второго летчика.