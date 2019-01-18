Обнаружен второй пилот Су-34

Обнаружен второй пилот истребителя Су-34, столкнувшегося с другим самолетом над акваторией Японского моря.
"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчик был поднят на борт вертолета", – сообщили в Минобороны "Интерфаксу". Летчик находится в удовлетворительном состоянии.
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись 18 января в 8:07 по московскому времени во время планового учебно-тренировочного полета над Татарским проливом в Хабаровском крае. Самолеты пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района. По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки пилотирования.
Экипажи обоих бомбардировщиков успели катапультироваться. Истребители совершали полет без боекомплекта.
Ранее спасатели обнаружили в море пилота другого Су-34. Его удалось увидеть благодаря световым сигналам, которые он подавал.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.