Обнаружен второй пилот Су-34

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Обнаружен второй пилот истребителя Су-34, столкнувшегося с другим самолетом над акваторией Японского моря.

"С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом и летчик был поднят на борт вертолета", – сообщили в Минобороны "Интерфаксу". Летчик находится в удовлетворительном состоянии.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись 18 января в 8:07 по московскому времени во время планового учебно-тренировочного полета над Татарским проливом в Хабаровском крае. Самолеты пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района. По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки пилотирования.

Экипажи обоих бомбардировщиков успели катапультироваться. Истребители совершали полет без боекомплекта.

Ранее спасатели обнаружили в море пилота другого Су-34. Его удалось увидеть благодаря световым сигналам, которые он подавал.