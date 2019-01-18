Стала известна предварительная причина столкновения двух Су-34

Источник в силовых структурах Дальнего Востока назвал предварительную причину столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34. Авария произошла утром 18 января во время полета над Японским морем.
"Предварительная причина столкновения – ошибка пилотирования", – передает ТАСС.
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Самолеты пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района. Они летели со стороны моря и столкнулись в воздухе.
Это был плановый учебный полет, он проходил над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега. Столкновение произошло в 8:07 по московскому времени.
Позже в Минобороны сообщили, что с воздуха обнаружили плот одного из летчиков в районе катапультирования экипажей: пилот подавал спасателям световые сигналы.
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