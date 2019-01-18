Минобороны подтвердило информацию об аварии на Дальнем Востоке

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Минобороны РФ подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел 18 января в 8:07 по московскому времени.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что экипажи обоих бомбардировщиков катапультировались. Они совершали полет без боекомплекта. В настоящее время самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил ищут пилотов в районе катапультирования.

Полеты истребителей- бомбардировщиков Су-34 на всей территории России приостановлены из-за ЧП.

Ранее стало известно, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Столкновение произошло во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Самолеты пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.