Один из летчиков Су-34 найден в море

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Спасатели обнаружили в море одного из летчиков Су-34. Его пытаются поднять, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В министерстве обороны сообщили "Интерфаксу", что с воздуха обнаружили плот одного из летчиков в районе катапультирования экипажей Су-34. Летчик подает световые сигналы.

"К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости", – говорится в сообщении.

Как уточняется, спасателям приходится работать при шквалистом ветре и шторме в четыре балла.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Столкновение произошло во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Самолеты пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.

Экипажи обоих бомбардировщиков катапультировались. Они совершали полет без боекомплекта.

Из-за ЧП на всей территории России приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков Су-34.