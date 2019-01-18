Один из летчиков Су-34 найден в море

Спасатели обнаружили в море одного из летчиков Су-34. Его пытаются поднять, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В министерстве обороны сообщили "Интерфаксу", что с воздуха обнаружили плот одного из летчиков в районе катапультирования экипажей Су-34. Летчик подает световые сигналы.
"К данному району приближается рыболовецкое судно, которое находилось в непосредственной близости", – говорится в сообщении.
Как уточняется, спасателям приходится работать при шквалистом ветре и шторме в четыре балла.
Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Столкновение произошло во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Самолеты пропали с радаров недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района.
Экипажи обоих бомбардировщиков катапультировались. Они совершали полет без боекомплекта.
Из-за ЧП на всей территории России приостановили полеты истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.