Спасенных летчиков Су-34 доставили на аэродром Восточного военного округа

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Спасенных пилотов Су-34 доставили на аэродром Восточного военного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны России.

"Оба спасенных летчика доставлены на аэродром Восточного военного округа вертолетом поисково-спасательных сил", – сказано в сообщении ведомства. На аэродроме им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе.

По информации Минобороны, в районе, где катапультировались экипажи истребителей, продолжается поисково-спасательная операция.

18 января во время планового учебно-тренировочного полета над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки пилотирования.

Экипажи обоих Су-34 успели катапультироваться. Сначала благодаря световым сигналам спасатели обнаружили в море одного пилота. Позже на спасательном плоту заметили второго летчика. Он находится в удовлетворительном состоянии, уточнили в Минобороны.