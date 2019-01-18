Спасенных летчиков Су-34 доставили на аэродром Восточного военного округа

Спасенных пилотов Су-34 доставили на аэродром Восточного военного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны России.
"Оба спасенных летчика доставлены на аэродром Восточного военного округа вертолетом поисково-спасательных сил", – сказано в сообщении ведомства. На аэродроме им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в пресс-службе.
По информации Минобороны, в районе, где катапультировались экипажи истребителей, продолжается поисково-спасательная операция.
18 января во время планового учебно-тренировочного полета над Татарским проливом в Хабаровском крае столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки пилотирования.
Экипажи обоих Су-34 успели катапультироваться. Сначала благодаря световым сигналам спасатели обнаружили в море одного пилота. Позже на спасательном плоту заметили второго летчика. Он находится в удовлетворительном состоянии, уточнили в Минобороны.
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