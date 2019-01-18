Тело летчика Су-34 нашли в Татарском проливе

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Спасатели сообщили об обнаружении тела одного из летчиков Су-34. Оно находилось в Татарском проливе, передает ТАСС со ссылкой на Владивостокский морской спасательно-координационный центр.

Около 03:18 по местному времени (20:18 по Москве) труп одного из членов экипажей столкнувшихся истребителей-бомбардировщиков Су-34 подняли на борт рыболовецкого судна "Электрон".

По данным спасателей, в проливе был найден второй штурман со второго Су-34. Сейчас ведутся поиски еще двоих.

Штурмана одного из столкнувшихся самолетов ранее удалось спасти. Его состояние называют удовлетворительным. Первоначально сообщалось о спасении двух летчиков, однако эти сведения опровергли в Минобороны.

После столкновения истребителей-бомбардировщиков следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним". Предварительной причиной аварии, произошедшей утром 18 января над Японским морем, была названа ошибка пилотирования.