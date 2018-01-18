Семьям всех погибших у "Славянского бульвара" оформили заявки на выплаты

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Заявления на выплаты материальной помощи оформили семьям всех погибших в аварии у метро "Славянский бульвар". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя департамента труда и социальной защиты.

Также в ведомстве оформили заявления на выплаты семи пострадавшим в аварии.

Трагедия у метро "Славянский бульвар" произошла днем 25 декабря. Автобус въехал в подземный переход, в результате погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали.

В начале января Басманный суд Москвы заключил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова. Мужчина не признал вину и заявил, что авария произошла по техническим причинам.