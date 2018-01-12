Суд отправил под домашний арест водителя автобуса, въехавшего в переход

12 января, 18:39
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест Виктора Тихонова – водителя автобуса, въехавшего в переход на станции метро "Славянский бульвар".
Ходатайство следствия о содержании Тихонова под стражей не удовлетворили, передает телеканал Москва 24. Суд удовлетворил ходатайство защиты, которое поддержал представитель прокуратуры. Под домашним арестом Тихонов будет находиться до 25 февраля.
Прокуратура посчитала преждевременным его заключение под стражу. Объяснялось это тем, что Тихонов обвиняется в непредумышленном преступлении, имеет гражданство России и постоянное место жительство.
Следствие же заявило, что он скрывает истинные причины случившегося. Для установления всех обстоятельств произошедшего нужно заключить Тихонова под стражу, полагало следствие.
Сам водитель отказался признать свою вину. Он сказал, что авария произошла по техническим причинам, и попросил о домашнем аресте.
Авария произошла днем 25 декабря у станции метро "Славянский бульвар". Автобус въехал в подземный переход, жертвами ДТП стали четыре человека, еще 11 пострадали.
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