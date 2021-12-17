Столкновение самолета и служебной машины в Шереметьево попало на видео

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Регистратор снял момент опрокидывания машины противообледенительной обработки в Шереметьево.

На кадрах видно, как машина обрабатывает противообледенительной жидкостью крыло самолета, а авиалайнер начинает движение и сталкивается с автомобилем. От удара машина перевернулась на бок.

Утром 16 декабря пассажирский Boeing столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки, в результате чего последний перевернулся. Травмы получил водитель, он доставлен в больницу. Среди находившихся на борту пострадавших нет.

Предварительной причиной происшествия называют недопонимание между противообледенительной машиной и командиром воздушного судна. В "Аэрофлоте" рассказали, что повредивший машину самолет в настоящее время отстранен от полетов.

В связи со случившимся в аэропорту инициировали служебное расследование инцидента. По факту инцидента доследственную проверку организовало Западное МСУ на транспорте СК РФ. Также проверку организовала прокуратура. Сотрудники ведомства намерены оценить действия служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, а также хэндлинговых компаний, готовящих самолеты к полетам.