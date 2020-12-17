Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Три грузовика столкнулись на Варшавском шоссе, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Варшавском шоссе, доме 118, корпусе 1 произошло столкновение трех грузовых автомобилей", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в связи с ДТП движение в сторону области осуществляется по правому ряду.
Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля. Отмечалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
В четверг утром москвичей предупредили о 9-балльных заторах в вечернее время. В связи с этим столичных жителей призывали пересесть на общественный транспорт.