Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг вечером в столице ожидаются 9-балльные заторы, поэтому москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт или выезжать после 20:00. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

"Вечером в центральной части города, на кольцах, а также на развязке МКАД и Волоколамки, Северянинском путепроводе и 53-м километре МКАД, где проводятся дорожные работы, будет плотно. Ожидаются заторы в 8–9 баллов", – говорится в сообщении.

Утром загруженность столичных дорог оценивается в 2–5 баллов. Большое влияние на интенсивность движение оказывают ДТП и дорожные работы.

Накануне москвичам также рекомендовали выезжать после 20:00 или пользоваться общественным транспортом из-за 9-балльных заторов.