Столичным водителям рекомендовали выезжать после 20:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве вечерние заторы могут достигнуть 9 баллов, поэтому автомобилистам рекомендуют выезжать после 20:00. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сейчас на дорогах наблюдается загруженность в 8 баллов, но она может достигнуть 9. Вечером, после 20:00 станет свободнее", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что из-за дорожных работ на внутренней стороне 82-го километра МКАД, на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на внутренней и внешней стороне 53-го километра МКАД и Северянинском путепроводе действуют ограничения движения.

Ранее в связи со снегопадом в Дептрансе рекомендовали горожанам пересесть на общественный транспорт. Отмечалось, что из-за непогоды на ряде улиц столицы затруднено движение.