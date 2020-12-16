Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт

Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Вечером в Москве ожидаются сильные заторы на дорогах, поэтому горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Дептранса.
"К вечеру могут возникнуть заторы до 8–9 баллов. В центральной части города, на кольцах, а также в районе проведения дорожных работ будет плотно. Рекомендуется пользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.
В данный момент загруженность городских дорог оценивается в 4 балла. На юге и юго-востоке МКАД произошли ДТП, которые влияют на интенсивность движения.
Вечерние заторы наблюдались и накануне. В конце дня трафик в столице составил 9 баллов.