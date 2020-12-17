Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля, говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Как уточняется, в аварии никто не пострадал.

В данный момент движение транспорта осуществляется только по одной полосе. Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях при въезде в тоннель.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в районе Киевского шоссе. Грузовой автомобиль наехал на легковую машину, которая остановилась для поворота на съезд с трассы. В районе аварии было затруднено движение.

