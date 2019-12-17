В Верховном суде началась эвакуация после сообщения о "минировании"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В здании Верховного суда РФ проводится эвакуация из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Кроме того, эвакуация прошла в Кунцевском, Тимирязевском, Чертановском, Хорошевском, Перовском, Зюзинском, Хамовническом, Головинском, Коптевском, Зеленоградском, Кузьминском, Щербинском и Преображенском судах.

Накануне в двадцати районных судах столицы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Оперативные службы также проверили десять школ в Москве, которые также были "заминированы". Все сообщения с угрозами оказались ложными.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

