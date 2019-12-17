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Происшествия

14:06

Людей эвакуировали из 13 судов в Москве из-за угрозы взрыва

происшествия

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Во вторник, 17 декабря, людей эвакуировали из 13 столичных судов в столице из-за угрозы минирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"В связи с поступившим сообщением о заложенном в зданиях взрывном устройстве осуществлена эвакуация посетителей и сотрудников суда", – говорится в сообщении.

Как уточняется, эвакуация прошла в Кунцевском, Тимирязевском, Чертановском, Хорошевском, Перовском, Зюзинском, Хамовническом, Головинском, Коптевском, Зеленоградском, Кузьминском, Щербинском и Преображенском судах.

16 декабря в двадцати районных судах столицы провели эвакуацию из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Людей вывели из зданий Щербинского, Савеловского, Кунцевского, Дорогомиловского, Коптевского, Зюзинского, Хамовнического, Кузьминского, Хорошевского, Чертановского, Никулинского, Останкинского, Тимирязевского, Черемушкинского, Преображенского, Бутырского, Пресненского, Таганского, Троицкого и Люблинского районных судов.

Кроме того, в понедельник оперативные службы проверили десять школ в столице, которые также были "заминированы". Все сообщения с угрозами оказались ложными.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

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