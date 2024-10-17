ТАСС: Пичугины пересекли границу РФ во время дрейфа в Охотском море

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Лодка Пичугиных пересекла границу Российской Федерации, пока семья дрейфовала в Охотском море в течение двух месяцев с августа по октябрь, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные ведомства.

"Между Хабаровским краем и Сахалином есть места, где можно не выходить за эти 12 миль с обоих берегов, и госграница не пересекается. С учетом того, что лодка оказалась у берегов Камчатки, было пересечение 12-мильной зоны", – уточнил представитель ведомств.

В начале августа братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в путешествие на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Оха в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Вскоре связь с судном была потеряна. В середине октября лодку обнаружили в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина и его племянник.

Выживший участник путешествия предположил, что у катамарана мог сломаться двигатель, из-за чего он потерял управление. По словам Пичугина, его родственники скончались от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.