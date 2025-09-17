Тела троих погибших извлечены из озера в Забайкалье, где затонул вездеход

Фото: телеграм-канал "МЧС Забайкальского края"

Водолазы ГУ "Забайкалпожспас" извлекли тела троих погибших на озере в Забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На данный момент работы на месте происшествия завершены. В связи с этим сводный отряд на вертолете Ми-8 вернулся в Чару. Все извлеченные из озера тела будут доставлены в больницу для опознания.

По данным МЧС, тела остальных погибших будут извлечены 18 сентября.

Гусеничный вездеход с девятью людьми внутри рухнул в озеро Амудисы в 15 километрах от поселка Чина 15 сентября. Инцидент произошел из-за отказа тормозов во время спуска с горы.

В результате пять человек погибли, еще четверо остались живы. Те, кто спасся, на протяжении ночи искали связь и 16 сентября смогли сообщить о произошедшем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

