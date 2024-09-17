Политактивист убит в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователь СК работает на месте убийства мужчины, тело которого нашли в квартире в Калининском районе Петербурга со множеством ножевых ранений, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Специалисты фиксируют следы, находят и изымают доказательства на месте преступления в квартире на проспекте Науки. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах города, жертвой преступления стал политический активист Виталий Иоффе, которого ранее привлекали к административной ответственности за организацию уличных акций с нарушением общественного порядка и по статье о публичных действиях по дискредитации ВС России.

Об убийстве сообщил молодой человек, который обратился в отделение полиции в Выборге, рассказав, что напал на мужчину, с которым проживал. Его задержали и передали следственным органам. Молодой человек позиционирует себя как квир-активист (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее столичный суд арестовал двоих подозреваемых в стрельбе возле ресторана на Малой Бронной улице. Инцидент случился в начале сентября. В результате двоих злоумышленников заключили под стражу до 2 ноября. Их поступок квалифицировали как хулиганство.

