17 сентября, 11:16Происшествия
Беспилотник упал на территории логистического центра в Тульской области
Фото: телеграм-канал Readovka
Беспилотный летательный аппарат упал на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе Тульской области. На место случившегося направились экстренные службы, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона.
Уточняется, что проводятся необходимые действия.
"По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет. Причины происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 17 сентября, сбили два беспилотника, которые пытались осуществить атаку на Москву. Первый БПЛА был уничтожен в городском округе Истра, второй – в Раменском районе Московской области.
До этого в Минобороны РФ заявили об уничтожении нескольких украинских беспилотников над северо-западным, восточным и западным побережьями Крыма.
Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО
Читайте также