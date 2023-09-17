Беспилотник упал на территории логистического центра в Тульской области

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Беспилотный летательный аппарат упал на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе Тульской области. На место случившегося направились экстренные службы, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона.

Уточняется, что проводятся необходимые действия.

"По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет. Причины происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 17 сентября, сбили два беспилотника, которые пытались осуществить атаку на Москву. Первый БПЛА был уничтожен в городском округе Истра, второй – в Раменском районе Московской области.

До этого в Минобороны РФ заявили об уничтожении нескольких украинских беспилотников над северо-западным, восточным и западным побережьями Крыма.

Собянин: направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО