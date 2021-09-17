Группа РГО из девяти человек пропала в Томской области во время экспедиции

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Девять участников экспедиции Русского географического общества (РГО) пропали в Томской области, сообщает ТАСС.

"Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски", – сказал источник агентства.

Члены общества отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири.

В последний раз группу видели 11 сентября жители населенного пункта Майское Енисейского района Красноярского края. В этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске.

Экспедиционная группа находилась на контроле МЧС с 6 по 11 сентября. Она была зарегистрирована, а 10 сентября старший группы сообщил о завершении маршрута по территории Красноярского края и убытии в Томскую область.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейские разыскивают двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске.

