Группа РГО из девяти человек пропала в Томской области во время экспедиции

17 сентября, 21:27
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Девять участников экспедиции Русского географического общества (РГО) пропали в Томской области, сообщает ТАСС.
"Они не выходят на связь. Бросаем клич, начинаем поиски", – сказал источник агентства.
Члены общества отправились в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, с которого шло освоение Сибири.
В последний раз группу видели 11 сентября жители населенного пункта Майское Енисейского района Красноярского края. В этот же день они связывались с родственниками и представителем Русского географического общества в Томске.
Экспедиционная группа находилась на контроле МЧС с 6 по 11 сентября. Она была зарегистрирована, а 10 сентября старший группы сообщил о завершении маршрута по территории Красноярского края и убытии в Томскую область.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейские разыскивают двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске.
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