Взрыв прогремел в ресторане в центре Киева

Фото: ТАСС/Анна Марченко

По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва в ресторане в центре Киева, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент произошел в заведении на Андреевском спуске. На место выехала группа реагирования. Подробности происшествия выясняются.

Ранее взрывы произошли на складе боеприпасов в городе Билина в Устецком крае на северо-западе Чехии. Жильцов расположенных рядом со складом домов эвакуировали.

На прошлой неделе взрыв произошел у гостиницы в городе Чжухай на юге Китая. Рядом с эпицентром находились десятки прохожих. Два человека получили легкие травмы, один – ожоги.