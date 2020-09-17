Автосервис загорелся в селе Алабушево

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Здание автосервиса загорелось на площади 800 квадратных метров в селе Алабушево в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.

"В селе Алабушево на улице Ломоносова горит здание частного автосервиса. Очаг находится внутри помещения", – заявили в экстренном ведомстве. В МЧС уточнили, что информация о происшествии поступила в 13:23 по московскому времени. Здание, где вспыхнул огонь, оборудовали под частный автосервис.

Автосервис сделан частично из пеноблоков и дерева, не газифицирован, системы автоматической противопожарной защиты отсутствуют. Общая площадь гаража – тысяча квадратных метров, отметили в МЧС.

Согласно предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. "В 16:25 – локализация на площади 800 квадратных метров", – добавили в оперативной службе. К тушению огня привлекли 38 человек.

Причина пожара в Московской области в настоящий момент неизвестна.

Ранее пожар произошел на центральном рынке города Шахты Ростовской области. С территории рынка вывели людей.

Кроме того, три машины до этого загорелись после столкновения на 82-м километре трассы М3 "Украина" в Подмосковье. По данным МЧС, на легковой автомобиль опрокинулся КамАЗ с песком.