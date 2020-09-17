СК проверяет обстоятельства смерти певицы Легкоступовой – адвокат

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СК РФ изучает обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом РИА Новости заявил адвокат ее семьи Сергей Жорин.

Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. По словам адвоката, на теле и голове артистки ранее были обнаружены многочисленные травмы: ушибы и гематомы.

"Травмы со всех сторон тела не вяжутся с версией о единичном падении. Есть основания подозревать, что они были причинены насильственным путем", – говорит Жорин. Он подчеркнул, что полученные травмы не соотносятся с версией мужа Юрия Фирсова, сказавшего, что Легкоступова упала в ванной.

Проверкой обстоятельств получения травм первоначально занималось МВД, затем прокуратура направила материалы в Следственный комитет.

Дочь певицы обнаружила Легкоступову и ее супруга в состоянии алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику 6 августа. Позднее певице стало хуже: у нее обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Она скончалась 14 августа.

20 августа в Москве простились с исполнительницей. Все, кто хотел сказать речь, подчеркивали, что она была очень открытым человеком, который никогда никому не завидовал.