СК проверяет обстоятельства смерти певицы Легкоступовой – адвокат

12:55
Фото: ТАСС/Александр Карелин
СК РФ изучает обстоятельств смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом РИА Новости заявил адвокат ее семьи Сергей Жорин.
Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. По словам адвоката, на теле и голове артистки ранее были обнаружены многочисленные травмы: ушибы и гематомы.
"Травмы со всех сторон тела не вяжутся с версией о единичном падении. Есть основания подозревать, что они были причинены насильственным путем", – говорит Жорин. Он подчеркнул, что полученные травмы не соотносятся с версией мужа Юрия Фирсова, сказавшего, что Легкоступова упала в ванной.
Проверкой обстоятельств получения травм первоначально занималось МВД, затем прокуратура направила материалы в Следственный комитет.
Дочь певицы обнаружила Легкоступову и ее супруга в состоянии алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику 6 августа. Позднее певице стало хуже: у нее обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Она скончалась 14 августа.
20 августа в Москве простились с исполнительницей. Все, кто хотел сказать речь, подчеркивали, что она была очень открытым человеком, который никогда никому не завидовал.
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