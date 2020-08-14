Скончалась певица Валентина Легкоступова

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Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль сообщила о кончине матери. Об этом женщина написала в своем личном Instagram-аккаунте.

"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки", – написала Бриль.

Валентине Легкоступовой было 54 года.

О госпитализации певицы стало известно 11 августа. По факту произошедшего была инициирована проверка правоохранительных органов. Позже обстоятельства дела начали изучать специалисты Следственного комитета РФ.

По версии мужа Легкоступовой, певица получила травму, упав в ванной и ударившись головой. Следователи также опросили соседей артистки, супруга, сына и других родственников.

