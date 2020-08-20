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Певицу Валентину Легкоступову кремировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подругу артистки певицу Наталью Штурм.

Церемония прощания с певицей проходила на Троекуровском кладбище. Проститься с певицей пришли друзья, родственники, коллеги и поклонники ее творчества.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Об этом сообщила ее дочь на своей странице в Instagram. Певице было 54 года.

Дочь артистки обнаружила Легкоступову и ее супруга в состоянии алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику 6 августа. Позднее певице стало хуже: у нее обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Валентина Легкоступова родилась в Хабаровске в 1965 году. Она училась в Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского и Московском музыкально-педагогическом институте.

В 1987 году она исполнила песню "Ягода-малина", которая принесла ей большую популярность. Многим она также известна по песням "Капля в море", "Я улыбаюсь", "Мой милый" и другим композициям.

