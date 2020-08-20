Церемония прощания с Валентиной Легкоступовой началась в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой началась на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданская панихида проходит в похоронном доме Троекурово. Проститься с певицей пришли друзья, родственники, коллеги и поклонники ее творчества.

Певица Светлана Лазарева во время прощания заявила, что Легкоступова была настоящим другом, человеком, который никогда не испытывал чувство зависти. По ее словам, от нее исходили только самые позитивные эмоции.

"Редко в нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти... Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримерной было большое удовольствие", – сказала Лазарева.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Об этом сообщила ее дочь на своей странице в Instagram. Певице было 54 года.

Дочь артистки обнаружила Легкоступову и ее супруга в состоянии алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику 6 августа. Позднее певице стало хуже: у нее обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Валентина Легкоступова – советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Наиболее известна исполнением песни "Ягода-малина".

