В Саратове мужчина изнасиловал врача поликлиники

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Саратове мужчина изнасиловал женщину-врача поликлиники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 16 сентября вечером в поселке Завокзальный. Как уточняется, женщина шла по вызову домой к пациенту. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти адрес пациента. Однако тот напал на женщину, совершил изнасилование и скрылся. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

По информации РЕН ТВ, подозреваемого мужчину 1964 года рождения задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование".

Ранее сообщалось, что двое мужчин совершили разбойное нападение на сотрудницу столичной автомойки. Угрожая ножом и пистолетом работникам, злоумышленники изнасиловали мойщицу 1996 года рождения и отобрали у нее газовый баллончик. Потерпевшую направили за экспертизу.

