Сотрудницу столичной автомойки изнасиловали на работе

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Двое мужчин совершили разбойное нападение на столичную автомойку, сообщает Агентство "Москва".

Происшествие случилось в ночь на 16 сентября. Угрожая ножом и пистолетом работникам, злоумышленники изнасиловали мойщицу 1996 года рождения и отобрали у нее газовый баллончик.

У ее коллеги они похитили пачку сигарет и 50 рублей. Потерпевшую направили за экспертизу.

Днем 16 сентября на улице Сталеваров задержали двоих безработных 1990 и 1992 годов рождения. Их изобличили в совершении преступления. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

В этом же месяце неизвестный в Москве напоил женщину спиртным и изнасиловал в отеле.

Пострадавшая познакомилась с мужчиной возле станции метро "Бауманская". Они отправились в гостиницу на улице Бакунинской. Там ухажер напоил женщину, она потеряла сознание и пришла в себя только в больнице. Туда ее доставили с травмами половых органов и сильным отравлением.