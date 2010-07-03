Неизвестный напоил женщину в столичном отеле и изнасиловал

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Неизвестный в столице напоил женщину спиртным и изнасиловал в отеле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 2 сентября в столичную больницу была доставлена 39-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее травмы половых органов и сильное отравление.

Уточняется, что пострадавшая познакомилась с мужчиной возле станции метро "Бауманская". После чего они отправились в гостиницу на улице Бакунинской. Там ухажер напоил женщину виски с колой, от чего она потеряла сознание и пришла в себя только уже в больнице, где узнала от врачей об изнасиловании.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали на северо-востоке столицы подозреваемого в совершении попыток изнасилования. 27-летний мужчина напал на четырех женщин. Первое нападение он совершил на 23-летнюю девушку на улице Рудневой.

Еще на двух женщин напал в Янтарном проезде. Еще на одну жертву – 27-летнюю москвичку – он набросился на улице Коминтерна. Череда этих происшествий случилась в течение двух часов.

