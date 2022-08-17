Пожар на территории рынка в Ростове-на-Дону локализован

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Пожарные локализовали возгорание в складском помещении на территории рынка в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Информация о возгорании поступила спасателям в ночь на среду, 17 августа, в 01:49 по московскому времени.

"В 04:52 пожар локализован", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на территории рынка загорелись поддоны с прессованной бумагой. К тушению привлечены 69 человек и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в подмосковном Красногорске. Еще сорок человек пришлось эвакуировать. Инцидент произошел в жилом доме на улице Карбышева. Местные жители сначала решили, что взорвался газ, однако в МЧС заверили, что никаких утечек не было – горел мусор.

До этого в подмосковном городе Фрязино загорелся загорелся цех по производству пластиковых окон.