В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: Денис Гришкин/портал мэра и правительства Москвы

В Москве скончались пациентов с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Оперщтабе заявили, что у всех скончавшихся был зафиксирован диагноз "пневмония". Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Всего начала пандемии в столице скончались 4 677 человека с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 4 892 новых случая коронавируса. При этом в 26,1% случаев не было клинических проявлений инфекции.

По последним данным, Москва опустилась во второй десяток регионов по числу новых случаев COVID-19. Так, в столице фиксируется один из самых низких показателей темпа прироста новых случаев коронавирусной инфекции.

Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Ранее в Минздраве РФ рассказали, когда медики получат вакцину от COVID-19. Так, вакцинация врачей от коронавируса пройдет параллельно с третьим этапом исследований вакцины.