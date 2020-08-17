В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

17 августа, 23:01
В Москве скончались пациентов с COVID-19. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В Оперщтабе заявили, что у всех скончавшихся был зафиксирован диагноз "пневмония". Кроме того, все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Всего начала пандемии в столице скончались 4 677 человека с коронавирусом.
За последние сутки в России выявили 4 892 новых случая коронавируса. При этом в 26,1% случаев не было клинических проявлений инфекции.
По последним данным, Москва опустилась во второй десяток регионов по числу новых случаев COVID-19. Так, в столице фиксируется один из самых низких показателей темпа прироста новых случаев коронавирусной инфекции.
Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19
Ранее в Минздраве РФ рассказали, когда медики получат вакцину от COVID-19. Так, вакцинация врачей от коронавируса пройдет параллельно с третьим этапом исследований вакцины.
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