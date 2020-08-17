Марию Хачатурян привезли в Бутырский суд

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Младшую из сестер Хачатурян Марию привезли в Бутырский суд, где пройдет очередное закрытое заседание, передает Москва 24.

10 августа суд в ходе предварительных слушаний по уголовному делу продлил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд также дополнительно запретил ей, как и старшим сестрам, принимать участие в публичных массовых мероприятиях.

2 августа Крестине и Ангелине Хачатурян продлили меру пресечения и запрет определенных действий. Защита подсудимых просила изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. До этого сестрам запретили пользоваться интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался. Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами.

Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя – это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария может быть направлена на принудительное лечение. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой.

