Движение электричек на Белорусском направлении МЖД восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение электричек восстановлено на Белорусском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба магистрали. Поезда уже курсируют по обычному расписанию.

"Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", – заявили в пресс-службе.

Проблемы с движением электричек появились из-за остановки товарного поезда на станции "Можайск". В связи с этим несколько пассажирских поездов были остановлены и ехали с задержкой.

Ранее стало известно об изменениях в графике электричек Савеловского и Белорусского направлений с 17 по 20 и с 22 по 23 августа. Корректировка расписания связана с проведением работ по развитию инфраструктуры.