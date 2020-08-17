На Белорусском направлении МЖД задерживаются электропоезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Белорусском направлении Московской железной дороги по техническим причинам задерживаются несколько поездов в сторону Москвы и области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"На станции Можайск остановлен грузовой поезд по техническим причинам. Из-за этого задерживаются несколько электропоездов в сторону Москвы и области. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести движение в график", –говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что график электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 17–20 и 22–23 августа. Там будут проводить работы по развитию инфраструктуры, на это время движение организуют по соседним путям.
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