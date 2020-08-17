На Белорусском направлении МЖД задерживаются электропоезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Белорусском направлении Московской железной дороги по техническим причинам задерживаются несколько поездов в сторону Москвы и области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"На станции Можайск остановлен грузовой поезд по техническим причинам. Из-за этого задерживаются несколько электропоездов в сторону Москвы и области. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание поездов и ввести движение в график", –говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что график электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 17–20 и 22–23 августа. Там будут проводить работы по развитию инфраструктуры, на это время движение организуют по соседним путям.