1 человек погиб и 13 пострадали из-за удара молнии в США

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1 человек погиб и 13 пострадали в результате удара молнии в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на местную полицию.

Инцидент произошел на открытом полигоне для стрельбы из лука в городе Джексон. Состояние пострадавших пока не уточняется, однако известно, что среди них есть дети.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по ски-кроссу Эудун Гренвольд погиб от удара молнии. Спортсмену успели оказать медпомощь, после чего доставили в больницу, однако его не удалось спасти.

14 июля три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии у водоема в Тульской области. Еще 3 пострадали. По факту гибели людей на пляже организована процессуальная проверка.