17 июля, 04:34Происшествия
1 человек погиб и 13 пострадали из-за удара молнии в США
Фото: 123RF/valdezrl
1 человек погиб и 13 пострадали в результате удара молнии в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на местную полицию.
Инцидент произошел на открытом полигоне для стрельбы из лука в городе Джексон. Состояние пострадавших пока не уточняется, однако известно, что среди них есть дети.
Ранее бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере по ски-кроссу Эудун Гренвольд погиб от удара молнии. Спортсмену успели оказать медпомощь, после чего доставили в больницу, однако его не удалось спасти.
14 июля три человека, в том числе ребенок, погибли от удара молнии у водоема в Тульской области. Еще 3 пострадали. По факту гибели людей на пляже организована процессуальная проверка.
В Тульской области от удара молнии погибли 3 человека