Автозапчасти на 1,3 млн рублей украли со склада на западе столицы

12:15
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Со склада на западе столицы похитили автозапчасти, по подозрению в совершении преступления задержали сторожа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Как сообщается, 13 июля в полицию обратился гендиректор компании и заявил о пропаже запчастей со склада на Очаковском шоссе.
"Оперативники выяснили, что неизвестный, находясь в складском помещении, путем свободного доступа похитил сборочные автозапчасти на сумму более 1,3 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что неизвестные украли со столичного склада инструменты на сумму более одного миллиона рублей. В отдел полиции поступило заявление от 43-летнего директора строительной фирмы о краже инструментов со склада на Береговом проезде. В ходе следственных мероприятий были задержаны два 28-летних приезжих.
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