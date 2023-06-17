В Одесской области ввели запрет на купание и рыбалку из-за загрязнений

Фото: 123RF/vectorfusionart

Жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за обнаружения возбудителей инфекционных заболеваний в воде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Одесский городской совет.

"Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации). Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения", – указано в уведомлении.

Отмечается, что в результатах проб воды выявлены возбудители инфекционных болезней, среди которых сальмонелла, рота-астравирусы, холероподобные НАГ-вибрионы, яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных.

Как утверждают одесские власти, опасные биологические патогены присутствуют в Черном море, Белгород-Днестровском лимане и реке Дунай. Это создает угрозу жизни и здоровью населения, подчеркнули в Одессе.

Плотина Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По словам российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля