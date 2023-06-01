ООН получила уведомление России о приостановке регистрации судов в порт Одессы

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Россия проинформировала Совместный координационный центр (СКЦ) об ограничении регистрации судов в порт Южный в Одессе в рамках реализации зерновой сделки из-за отсутствия российского экспорта аммиака. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"РФ проинформировала СКЦ о ее решении ограничить регистрацию судов в порт Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В данное время он не экспортируется", – приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Как объяснил представитель генсека ООН, организация обеспокоена продолжающимся замедлением исполнения черноморской зерновой инициативы.

18 мая было решено продлить черноморскую инициативу до 17 июля. В МИД РФ заявили, что до окончания сделки должны быть решены проблемы с переподключением Россельхозбанка к SWIFT, поставками запчастей, разблокировкой транспортной логистики и страхования, реанимированием аммиакопровода Тольятти – Одесса и разморозке активов российских компаний.

Ранее в МИД РФ неоднократно заявляли, что функционирование сделки будет поставлено под вопрос в случае невыполнения российских требований. Как отметил замглавы министра иностранных дел России Сергей Вершинин, без решения проблемы с транзитом аммиака не будет речи о дальнейшем продолжении черноморской инициативы после 17 июля.

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