Бастрыкин поручил проверить сведения об издевательствах над 90-летней ветераном ВОВ

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ об издевательствах над 90-летней москвичкой, являющейся ветераном Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба СКР.

Сюжет вышел в среду, 17 июня, на одном из федеральных телеканалов. В нем рассказывалась история пожилой женщины, которую, как она сама утверждает, избивала вдова ее сына и фактически выжила из двухкомнатной квартиры.

Пенсионерка вынуждена жить у родственников, тогда как сноха сдает комнату в их квартире. Бастрыкин поручил руководителю территориального следственного подразделения тщательно разобраться в этой истории и доложить о результатах проверки.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверяет информацию о мошеннических действиях в отношении столичного 90-летнего пенсионера. Его якобы незаконно лишили квартиры на Садовом кольце и поместили в дом престарелых.