Неизвестный похитил 14 тысяч рублей у пенсионерки под предлогом выплат "детям войны"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

78-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию о похищении 14 тысяч рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По словам потерпевшей, неизвестный позвонил ей по телефону и представителя сотрудником благотворительной организации", – сообщили в правоохранительных органах.

Согласно информации источника, злоумышленник пообещал женщине выплаты по программе "детей войны". После этого он попросил продиктовать пришедшие на телефон потерпевшей SMS-сообщения с кодами.

В результате махинаций мошенника у пенсионерки списались со счета 14 тысяч рублей. В связи с этим столичная полиция инициировала проведение проверки.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже 11 наград фронтовика у его внучки. Им оказался 28-летний знакомый потерпевшей, который во время происшествия помогал заявительнице с ремонтом в квартире.