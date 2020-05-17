Троих злоумышленников задержали за похищение человека в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Подольске правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Известно, что злоумышленники набросились на 22-летнего местного жителя и силой посадили его в машину. Привезя его в частный дом, они потребовали от него 200 тысяч рублей в счет несуществующего долга. После этого похитители отобрали у своей жертвы ключи и документы от машины.

Спустя время потерпевшего отпустили для того, чтобы он принес деньги к одному из торговых центров, однако он воспользовался этим, чтобы обратиться в полицию.

"Злоумышленники были задержаны с поличным при передаче денежных средств на парковке ТЦ", – приводит ТАСС слова Петровой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Ранее в Москве за вымогательство задержали создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Сообщалось, что в правоохранительные органы обратился бывший сотрудник столичной полиции. По его словам, в октябре 2017 года Воронцов требовал у него 300 тысяч рублей за нераспространение в социальных сетях фотографий личного характера.